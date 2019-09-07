بيراميدز يتعاقد مع مساك إيفواري يلعب فى الدوري الهولندي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو بيراميدز على توقيع مساك إيفواري يُجيد اللعب بقدمه اليسرى، وذلك بناءاً على طلب من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم مركز قلب الدفاع. ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادي بيراميدز فإن المدافع الجديد يلعب فى أحد أندية الدوري الهولندي الدرجة الثانية، وسينضم لتدريبات الفريق بعد انتهاء مباراة الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها غداً الأحد.

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