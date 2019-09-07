شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي يكشف عيوب ومميزات "ديسابر" و" ميتشو" ويكشف الاقرب للفوز بكأس مصر والان مع التفاصيل

أوضح المحلل الرياضي خالد بيومي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مميزات وعيوب ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، وميتشو المدير الفني للزمالك وأيهما أقرب للتويج بنهائي كأس مصر المقرر اقامته غداً السبت.

وكتب بيومي "ديسابر يعلم كل شيء عن الزمالك، الفوز يعني لقب أول لنادي جديد مُكلل بهزيمة قطبي الكرة المصرية، أما ميتشو فهو جديد على المنظومة و لكنه اقنع، الفوز تأكيد أنه قادر على قيادة الزمالك.

ديسابر يمتلك الهدوء، ميتشو لديه صغوط، الأول يتوفر له جميع مقومات الفوز بفريق أُعد ليكون بطل و الثاني غني بالحلول في كل الخطوط.

ديسابر ماهر في قراءة الخصم و ميتشو أثبت قدرته على الأمر نفسه، الفارق بينهم أن الأول يفكر بهدوء و الثاني يعيش على صفيح ساخن لإسم الزمالك.

ديسابر يلعب على السرعة، يمتلك خط وسط سريع.

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ميتشو يلعب على المهارة بإمتلاكه وسط إستحواذ و ثلاثي أمامي خطر.

ديسابر لديه دكة محورية، ميتشو لديه دكة نارية.

ديسابر يمتلك رؤوووس حربة، ميتشو يمتلك رأس حربة.

ديسابر يمتلك عبد الله السعيد رجل المبارايات الصعبة و ميتشو يمتلك شيكابالا الذي ظهرت بصماته و مهاراته في ثوب شيكا الجديد.

كل منهم عنده بعض المشاكل الدفاعية لذا من الصعب إعطاء نتيجة مُسبقة، أعتقد أن الاوراق المتاحة لهم و واقع الملعب يقول أن هناك مباراة كبيرة بين فريقان كبار و من المستحيل التنبؤ بنتيجتها".