إعلان القائمة النهائية.. بعثة الناشئين تغادر  إلى الدمام لمواجهة السعودية ودياً وخوض معسكر خارجي

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الدمام عدن - الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم - بقيادة المدير الفني الكابتن محمد النفيعي- القائمة النهائية للاعبي المنتخب، التي ستخوض المعسكر الخارجي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، والتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا (تحت 16 عاما) 2020، والتي ستقام منافسات مجموعتها الخامسة في (الدوحة) بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، و تضم إلى جانب منتخبنا، منتخبات: (قطر، بوتان، بنغلادش).



وضمت القائمة ( 23 لاعبا)، تم الاستقرار عليهم من القائمة الأولية (40 لاعب) الذين خاضوا معسكراً داخليا في العاصمة صنعاء، منذ نهاية يوليو الماضي.

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كما من المقرر أن ينضم لاعب ناشئي نادي شاتو باريس- المهاجم اليمني "حسام السودي"- إلى معسكر المنتخب في الدمام، لاختبار مستواه من قبل الجهاز الفني، و إمكانية ضمه للقائمة النهائية.

المنتخب يغادر صنعاء

في الأثناء غادرت بعثة المنتخب الوطني للناشئين صنعاء (براً ) متجهة إلى مدينة شرورة السعودية، ومنها ستغادر (جواً) إلى مدينة الدمام، لمواجهة المنتخب السعودي للناشئين ودياً يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم الدخول بمعسكر خارجي قصير بالمدينة نفسها، قبل التوجه إلى الدوحة لخوض أولى مباريات التصفيات أمام منتخب بوتان في 18 سبتمبر الجاري.

- واللاعبون المختارون للقائمة النهائية هم: 1- أحمد البريهي- حارس مرمى( 22 مايو صنعاء) 2- محمد سهيل - حارس مرمى ( إتحاد إب) 3- بسام فريد - حارس مرمى ( الراية شبوة) 4- محمد ناجي - مدافع ( شعب إب) 5- هشام بلابل - مدافع ( الرشيد تعز) 6- محمد البتول - مدافع ( الشرطة صنعاء) 7- فيصل المعروفي - ظهير أيسر ( الجيل أبين) 8- عمر الطيري - ظهير أيمن ( وحدة صنعاء) 9- علاء أبكر - ظهير أيمن ( شعب صنعاء) 10- حسن الكوماني - ارتكاز ( وحدة صنعاء 11- عبدالرحمن العصري - ارتكاز ( شعب صنعاء) 12- عمر باعمور - ارتكاز ( المنصورة عدن) 13- هلال الصماط - ارتكاز ( 22 مايو ) 14- عبدالرحمن الشامي - صانع ألعاب ( وحدة صنعاء) 15- محمد راضي - صانع ألعاب ( شمسان عدن ) 16- محمد بوتشي - جناح أيسر ( فحمان أبين ) 17- محمد دمبر - وسط أيمن ( الشعلة عدن) 18- أحمد السوادي - جناح أيمن ( اليرموك صنعاء) 19- محمد العقيلي - وسط أيسر ( شعب صنعاء) 20- أيمن الرعوي - جناح أيمن ( شعب إب ) 21- أيمن علوان - مهاجم ( شعب إب) 22- حمزة محروس - مهاجم ( أهلي تعز) 23- أحمد مرشد- مهاجم ( أهلي تعز)

- كما تضم بعثة المنتخب، الأجهزة الإدارية والفنية والطبية وهي كالتالي: 1- عادل علي عمر - رئيس البعثة. 2- علي مثنى رازح - مدير المنتخب. 3- محمد صالح النفيعي - مدرب المنتخب. 4- محمد حسن البعداني- مساعد المدرب. 5- فوزي عبدالله بامهيد- مدرب الحراس. 6- أحمد عيدروس الثرياء- إداري المنتخب. 7- حمود علي الحبيشي - أخصائي العلاج الطبيعي. 8- أحمد هشام عبده - عضو البعثة. 9- صالح حسن السريحي - عضو البعثة.