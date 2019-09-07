تفاصيل خروج داني سيبالوس من ريال مدريد

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السبت 7 سبتمبر 2019

أظهر داني سيبالوس لريال مدريد ما كان قادرًا عليه خلال بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا حيث فازت إسبانيا بميداليات الفائزين



بالنظر إلى شكله في إيطاليا على مدار البطولة ، كان من المفاجئ إلى حد ما أن يرى ريال مدريد يشحنه على سبيل الإعارة بدلاً من استخدامه في تشكيلة الفريق هذا الموسم.

فيما أصبح موضوعًا مستمراً في الأشهر الأخيرة ، كان رأي زين الدين زيدان هو المهم.

انتقل سيبالوس إلى أرسنال بحثًا عن وقت المباراة الذي لم يكن سيتلقاه تحت قيادة زيدان في ريال مدريد.

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لم يكن هناك ثقة بين الزوجين ، ولم يبدأ عدم الثقة هذا عندما عاد زيدان إلى مقعد ريال مدريد ، ولكن في الواقع خلال حملة الفوز بدوري أبطال أوروبا لعام 2018.

ثم طلب زيدان من سيبالوس إيجاد مكان آخر للعب فيه في نهاية الموسم الماضي ، وعلى الرغم من بعض غموض الاختلاف ، فقد وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد على قرض.

استغرقت المفاوضات مع آرسنال وقتًا أطول مما كان يعتقد في البداية مع إحجام لوس بلانكوس عن إضافة خيار لشراء جملة للصفقة.

طلب سيبالوس عدم البيع وهكذا وافق أرسنال على قرض لمدة عام بدون خيار للشراء.

يتابع ريال مدريد عن كثب تطور لاعب خط الوسط في الدوري الممتاز ويأمل أن يتمكن من حل علاقته مع زيدان مثل غاريث بيل وجيمس رودريجيز.