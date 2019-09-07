شكرا لقرائتكم تعرف على موعد سفر الأهلي لغينيا لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر فريق النادي الأهلى لغينيا فجر يوم الأربعاء المقبل فبل مواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

وتستغرق رحلة السفر لغينيا قرابة الـ12 ساعة يتخللها ساعتين ترانزيت فى أثيوبيا، وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية من أجل الترتيب لبعثة الفريق قبل رحلة السفر.

وأطمأن عبد الحفيظ وعدلي على كافة الترتيبات رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية ، ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وعدلي بعثة الأهلي بـ48 ساعة للترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب