شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد مديراً فنياً لإف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو أف سى مصر في التعاقد مع عبد الناصر محمد المدير الفنى السابق لطلائع الجيش وفاركو الذى يلعب بالقسم الثانى لتولي القيادة الفنية للفريق بدلا من أسامة نبيه الذى تقدم باستقالته أمس .

كان أسامة نبيه قد تقدم باستقالته من منصبه رسميا بعد تفاقم الخلافات بينه وبين مسئولى النادى بسبب صفقات اللاعبين الجدد.

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وشهدت الساعات الأخيرة صداما عنيفا بين أسامة نبيه واللجنة المشرف على الكرة بنادى إف سى مصر، خاصة بعد تدخل الأخيرة فى الأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى، وهو ما رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.

وكان أسامة نبيه تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.