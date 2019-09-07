شكرا لقرائتكم عرض مزدوج لـ"زيزو" الداخلية .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخل اللاعب دائرة اهتمامات إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، الذي طالب إدارة ناديه بضم زيزو، بعدما تألق مع الداخلية في الدور الثاني من بطولة الدوري بالموسم الماضي، حيث شارك في مركز الظهير الأيسر رغم أن مركزه الأساسي الجناح، إلا أنه أجاد وتألق بشكل كبير، مؤكدا أن النادي الفيومي يرغب في ضمه لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.
كما دخل مسئولو نادي وادي دجلة في مفاوضات لضم زيزو خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، بالجبهة اليسرى، سواء الظهير الأيسر أو الجناح، حيث يسعى كلا الناديين لحسم المفاوضات مع اللاعب وإدارة الناد الشرطي. يذكر أن عبد العزيز السيد، تألق مع الداخلية في الدوري الثاني من مسابقة الدوري وأحرز خلالها 3 أهداف.
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