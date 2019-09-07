15 دقيقة راحة في عمومية الزمالك...

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وأعلن مرتضى منصور، عن طرحه خلال تلك الفترة لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائى كأس مصر، للبيع فى مكتبه بمقر النادى للأعضاء، بعدما تم طرح التذاكر فى العديد من المنافذ للبيع صباح اليوم.
وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائي فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.
وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.
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