شكرا لقرائتكم حماقي يحيي حفل افتتاح فرع وادي دجلة السادس في الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المتوقع ان يضم النادي العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التي يشتهر بها نادي وادي دجلة مثل؛ كرة القدم، والإسكواش، والتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الفني والإيقاعي والعام، ورياضة الجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والباليه، والزومبا، والايروبكس.
كانت هذه تفاصيل خبر حماقي يحيي حفل افتتاح فرع وادي دجلة السادس في الإسكندرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.