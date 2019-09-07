شكرا لقرائتكم حماقي يحيي حفل افتتاح فرع وادي دجلة السادس في الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحتفل اليوم أندية وادى دجلة أحدث إضافة لمجموعة أنديتها الخمسة، ليصبح النادي الأول لها بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محرم بيك والسادس لها في مصر، على أن تقام الإحتفالية بحفل غنائي للفنان محمد حماقي، بحضور اعضاء مجلس ادارة اندية وادي دجلة وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة طارق راشد.

ومن المتوقع ان يضم النادي العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التي يشتهر بها نادي وادي دجلة مثل؛ كرة القدم، والإسكواش، والتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الفني والإيقاعي والعام، ورياضة الجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والباليه، والزومبا، والايروبكس.