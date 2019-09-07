شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن القسم الثاني سينطلق يوم 7 او 8 أكتوبر ولكن سيتم تحديد الموعد النهائي خلال ساعات.

كان الخليج 365 قد أكد أن دوري القسم الثاني سينطلق أحد يومي 7 او 8 أكتوبر.

Advertisements

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماع ظهر اليوم للحديث عن دوري القسم الثاني والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة في كل قسم.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.