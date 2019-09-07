شكرا لقرائتكم جمال محمد على: الجبلاية ملتزمة بصعود الأندية للبطولات المختلفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الجبلاية لديها التزام بقرار صعود الأندية التي تأهلت للبطولات المختلفة. وأضاف جمال محمد علي، أن عدد فرق القسم الثاني مكون من ٣٦ فريق مقسمين على ٣ مجموعات بينما سيكون القسم الثالث من ١٦٧ فريق مقسمين على ١٢ مجموعة.

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