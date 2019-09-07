شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: جدول الدورى خلال أيام وموعد انطلاقه لم يحدد بصفة نهائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن سيتم الإعلان عن جدول الدورى خلال الأيام المقبلة، قائلا: إن موعد انطلاق الدوري لم يحدد بصفة نهائية.

وأضاف جمال محمد علي ، أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تناقش حاليا مستقبل رابطة الأندية المحترفة.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.