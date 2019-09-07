شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. ميتشو يجرب خطة نهائي الكأس فى مران الأبيض بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، خطة مباراة بيراميدز، خلال التدريب الأخير الذى سيخوضه الفريق الأبيض اليوم السبت، على استاد برج العرب، والذى سيستضيف اللقاء.

غادر فريق الزمالك ظهر اليوم، مقر القلعة البيضاء متوجهًا لبرج العرب فى الإسكندرية، لإقامة معسكر مغلق لحين مواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غدًا الأحد فى نهائى كأس مصر.

ومن المنتظر أن يحدد الخواجة الصربى طريقة مواجهة بيراميدز، والكشف عن بعض ملامح التشكيل الأساسى، خلال التدريب الذى سيخوضه على ملعب برج العرب.

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وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.