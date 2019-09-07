شكرا لقرائتكم انطلاق مؤتمر اتحاد الكرة بحضور جمال محمد علي وسحر عبد الحق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق مؤتمر اتحاد الكرة المقرر اليوم بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة وسحر عبد الحق عضو المجلس. وبدء المؤتمر بشرح وافي لتوزيع المسابقات في مصر بالكامل.

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