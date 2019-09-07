شكرا لقرائتكم ننشر مواعيد مسابقات الموسم الجديد للقسم الثاني والثالث والرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مواعيد مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الجديد 2019 / 2020.

وتم الاتفاق علي مشاركة 12 فريق في كل مجموعة من المجموعات الثلاث للقسم الثاني، كما تم الاتفاق علي ان تكون مجموعات القسم الثالث 167 فريق بواقع 12 مجموعة.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماع ظهر اليوم للحديث عن دوري القسم الثاني والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة في كل قسم.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.

Advertisements