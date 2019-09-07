شكرا لقرائتكم ننفرد بـ "نسخة" كأس مصر الجديدة قبل ظهورها فى نهائي الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والجدير بالذكر أن التصميم الجديد قام بتصميمه الدكتور أحمد شبيطة وهو مستلهم من زهرة اللوتس لما لها من قيمة كبيرة لدى القدماء المصريين على أن تعلوها الكرة في القمة.
الكأس الجديد وزنه 12 كيلو وطوله 80 سم وهو عبارة عن شكل فني حداثي من النحاس به قاعدة خشبية تحمل جسم الكأس والدوائر التي سيدون بها إسم البطل.
ويستعد فريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كاس مصر 2019 ، فى الثامنة مساء غداً الأحد على ستاد برج العرب بالأسكندرية، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري بيراميدز صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.
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