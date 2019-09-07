شكرا لقرائتكم رحلة البحث عن راعي لدوري القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن هناك دراسات يعدها مسئولو الجبلاية من أجل البحث عن راعي للقسم الثاني خلال الفترة المقبلة.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماع ظهر اليوم للحديث عن دوري القسم الثاني والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة في كل قسم.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.