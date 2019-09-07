شكرا لقرائتكم لوكلير ينتزع مركز الانطلاق في سباق إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، مركز الانطلاق الأول لسباق الجائزة الكبرى الإيطالي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وسجل لوكلير دقيقة و19.307 ثانية.

وكان لوكلير توج بأول ألقابه في بطولة العالم الاسبوع الماضي في سباق الجائزة الكبرى البلجليكي.

وسينطلق بطل العالم ومتصدر فئة السائقين لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في سباق الغد بجانب لوكلير في الصف الأول من شبكة الانطلاق. وجاء فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون، في المركز الثالث، وخلفه سيبستيان فيتيل.

ويدخل هاميلتون، الفائز بسباق مونزا خمس مرات، سباق الغد وهو يتصدر فئة السائقين بفارق 65 نقطة أمام بوتاس.