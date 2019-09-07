شكرا لقرائتكم الدوخي: تريساكو يملك خبرة إدارية أفضل من ويب وكلاتنبيرغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الإسباني فرناندو تريساكو يملك خبرة إدارية وفنية فذة ما تجعله يتفوق على الإنجليزيين هاورد ويب ومارك كلاتنبيرغ.

وقال الدوخي خلال نشرة الرياضة في "العربية": يعد تريساكو من المخضرمين بين الحكام وهو مستشار في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير الحكام، وأرى أن التوقيع مع تريساكو يحسب للاتحاد السعودي لكرة القدم وكان قد التحق بـ"فيفا" ونظم إدارة التحكيم هناك كما أصبح مسؤولا عن تطوير الحكام وأحد من يختارون الحكام لقيادة كأس العالم.

وعن الإضافة التي من الممكن أن يساهم بها تريساكو في حال اختياره رئيسا للجنة الحكام خلفا لويب وكلاتنبيرغ، قال الدوخي: الفارق بين ويب وكلاتنبيرغ وتريساكو أنهما دخلا المجال الإداري مبكراً بينما فرناندو يمتلك خبرة تحكيمية وإدارية وفنية فذة.

وأضاف الدوخي: الاتحاد السعودي يعتمد على الحكام الأجانب، ولم يكن هناك شخص يطور الحكام سابقا، بينما وجود فرناندو سيساهم في تطوير التحكيم في السعودية.