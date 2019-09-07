شكرا لقرائتكم راموس يتفوق على تيفيز وكوتينيو في عدد الأهداف الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يملك سيرجيو راموس شخصية مستفزة إلا أن محبيه يرونه قاهرا للخصوم فيما يعتبره خصومه لاعبا مستفزا.

وكان الحكم دينيز آيتكين آخر المستائين من تصرفات كابتن منتخب إسبانيا بعد احتفاليته يوم الخميس بهدف تقدم بلاده بحركة إيماءة ارتداء النظارات مثيرا غضب أصحاب الأرض ما دعا الحكم الألماني لإبراز البطاقة الصفراء.

واعتبر راموس في حديثه للإعلام بعد المباراة أنه لم يقصد الإساءة بل كان الاحتفال موجها لابن أخيه الذي كان يحفزه لارتداء النظارات.

ولا يمكن إنكار موهبة راموس كلاعب، إذ دخل المدافع تاريخ "الماتادور" بعدما رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 21 ليحتل المركز العاشر ضمن هدافي بلاده على مر التاريخ متشاركا المرتبة مع النجم السابق ميتشيل.

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ويعد راموس ثاني مدافع يدخل القائمة بعد فيرناندو هييرو صاحب الـ29 هدفا صاحب المركز الثالث، وسجل راموس 7 من الأهداف من علامة الجزاء.

ويزيد عدد أهداف راموس الدولية عن ما حققه بعض من أبرز اللاعبين مثل الإنجليزي بيكهام والإيطالي توتي والفرنسي ريبيري والأرجنتيني تيفيز والبرازيلي كوتينيو.

وتسلم راموس وعائلته درعا لتخطيه مواطنه الحارس إيكر كاسياس في عدد الانتصارات بقميص "لا روخا"

وحقق راموس رفقة "الماتادور" بطولة كأس العالم 2010 ولقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس أوروبا تحت 19 عاما.