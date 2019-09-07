التشكيل المتوقع لمباراة صربيا ضد البرتغال فى تصفيات يورو 2020

ذكر موقع “جول” العالمي عن التشكيل المرجح لمنتخبا صربيا والبرتغال في اللقاء المحدد لها التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب “ريد ستار ستاديوم”، خلال لقاءت المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأوروبية “يورو 2020”.

ومن المرجح أن يبدء منتخب البرتغال مباراة اليوم بتشكيل يشمل كلاً من:

في حراسة المرمي: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: نيلسون سميدو – جوزيه فونتي – روبن دياس – رافاييل جيريرو.

في خط الوسط: روبن نيفيس – ويليام كارفاليو – برونو ميجيل فيرنانديز.

وفي المقدمة: جواو فيلكس – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا.

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في حين ينتظر أن يدخل منتخب صربيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من:

في حراسة العرين :ماركو دميتروفيتش.

في خط الدفاع: ألكساندر كولاروف -نيكولا ميلينوكوفييتش – أوروس سبايتش – روكافينا.

في خط الوسط: ساشا لوكيتش – نيمانيا ماكسيموفيتش – فيليب كوستيتش.

في خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش – لوكا يوفيتش – دوشان تاديتش.