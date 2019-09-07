فرنسا فى مهمة سهلة ضد ألبانيا بتصفيات يورو 2020

سيواجه منتخب فرنسا مع ألبانيا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب “فرنسا”، خلال لقاءت المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية “يورو 2020”.

وسييدء منتخب فرنسا لقاء اليوم وهو يشكو من العديد من الغيابات بسبب “لعنة الإصابات”، حيث يفتقد لمجهودات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وعثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وايميريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما خلت من اسمي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ارسنال، وصامويل أومتيتي، مدافع البارسا.

وتبدو الفرصة سامحة أمام منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب لحصد الإنتصار الرابع في التصفيات في استمرار تفوق “الديوك” علي منافسه من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والبدنية.