شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطرح تذاكر لقاء بيراميدز "ربع ساعة" فى مكتبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالأبيض، على إيقاف التسجيل والتصويت فى العمومية لمدة ربع ساعة، حتى يتمكن أفراد اللجنة من تناول وجبة الغداء.
كما أعلن مرتضى منصور، عن طرحه خلال تلك الفترة لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائى كأس مصر، للبيع فى مكتبه بمقر النادى للأعضاء، بعدما تم طرح التذاكر فى العديد من المنافذ للبيع صباح اليوم.
وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا بيع تذاكر لقاء النهائي فى أربعة أماكن وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.
وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.
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