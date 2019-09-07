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عبد الناصر محمد مديرا فنيا لنادى أف سى مصر خلفا لأسامة نبيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى أف سى مصر مع عبد الناصر محمد المدير الفنى السابق لطلائع الجيش والعديد من أندية القسم الثانى كان اخرها فاركو الذى يشارك بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بدلا من أسامة نبيه الذى تقدم باستقالته أمس .

كان أسامة نبيه قد تقدم باستقالته من منصبه رسميا بعد تفاقم الخلافات بينه وبين مسئولى النادى بسبب صفقات اللاعبين الجدد.

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وشهدت الساعات الأخيرة صداما عنيفا بين أسامة نبيه واللجنة المشرف على الكرة بنادى إف سى مصر، خاصة بعد تدخل الأخيرة فى الأمور الفنية وتقييم اللاعبين المرشحين للتعاقد مع النادى، وهو ما رفضه نبيه وأعلن الاستقالة عصر اليوم.

وكان أسامة نبيه تولى القيادة الفنية لفريق إف سى مصر خلفا لمحمد صلاح الذى رحل بعد مشاكل مع إدارة النادى.

 

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