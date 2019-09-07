شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. دوري القسم الثاني ينطلق 7 أو 8 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن القسم الثاني سينطلق يوم 7 أو 8 أكتوبر ولكن سيتم تحديد الموعد النهائي خلال ساعات.
كان الخليج 365 قد أكد على انطلاق دوري القسم الثاني أحد يومي 7 أو 8 أكتوبر.
عقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماع ظهر اليوم للحديث عن دوري القسم الثاني والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة فى كل قسم.
كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
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