طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو يدير نهائى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، الذى يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية. طاقم الحكام الرومانى يضم كلا من: ــ بيتريسكو حكما للساحة ــ إدريان رادو حكم مساعد Advertisements ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثانى ــ مارشال بيرسان حكم رابع ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر. وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

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