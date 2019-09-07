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فرج عامر يعلن ترشيد الانفاق فى سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة اتباع سياسة ترشيد النفقات على كافة الإنشطة والألعاب

 

وقال عامر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك " سموحة يلغي إيجار السيارات الخاصة لتأدية المأموريات أو حضور بطولات أو تمثيل النادي للجميع نهائيا بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة وذلك في ظل سياسة ترشيد الانفاق ، والغاء الضيافة إلا للفرق الرياضية التي تطبق سياسة المعاملة بالمثل .

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كانت الجمعية العمومية قد فوضت مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها إلى جانب اعتماد الميزانية العمومية ، ووجه فرج عامر الشكر لهم ووعدهم بالقيام بتطوير النادى اداريا ورياضيا خلال المرحله المقبلة . 

 


عامر

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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