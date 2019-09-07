شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن ترشيد الانفاق فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة اتباع سياسة ترشيد النفقات على كافة الإنشطة والألعاب الرياضية .

وقال عامر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك " سموحة يلغي إيجار السيارات الخاصة لتأدية المأموريات أو حضور بطولات أو تمثيل النادي للجميع نهائيا بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة وذلك في ظل سياسة ترشيد الانفاق ، والغاء الضيافة إلا للفرق الرياضية التي تطبق سياسة المعاملة بالمثل .

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كانت الجمعية العمومية قد فوضت مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها إلى جانب اعتماد الميزانية العمومية ، ووجه فرج عامر الشكر لهم ووعدهم بالقيام بتطوير النادى اداريا ورياضيا خلال المرحله المقبلة .