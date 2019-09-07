شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي فرق مجموعات القسم الثاني رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق على توزيع فرق القسم الثانى ومراعاة المسافة فى التوزيع.

وقال جمال محمد على إنه تم الاتفاق على أن يكون القسم الثانى 36 فريقا، موزعة على 3 مجموعات، وأن تكون مجموعات القسم الثالث 167 فريقا بواقع 12 مجموعة.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماعا ظهر اليوم للحديث عن دورى القسم الثانى والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة فى كل قسم.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.



القسم الثانى

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مجموعات القسم الثاني



مجموعات القسم الثاني