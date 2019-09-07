اخبار الرياضه

اللجنة الخماسية تعلن 12 فريقاً فى دورى القسم الثانى رسمياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تعلن 12 فريقاً فى دورى القسم الثانى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق على 12 فريقاً فى المجموعات الثلاث لدورى القسم الثانى العام المقبل. 

 

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماعا ظهر اليوم للحديث عن دورى القسم الثانى والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة في كل قسم.

 

Advertisements

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية تعلن 12 فريقاً فى دورى القسم الثانى رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا