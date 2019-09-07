شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تعلن 12 فريقاً فى دورى القسم الثانى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق على 12 فريقاً فى المجموعات الثلاث لدورى القسم الثانى العام المقبل.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماعا ظهر اليوم للحديث عن دورى القسم الثانى والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة في كل قسم.

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وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.