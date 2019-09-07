شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقترب من قيادة المنتخب.. والحضرى وحمد يؤجلان القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم الخليج 365 من مصادر وثيقة الصلة بلجنة إدارة الكرة المصرية برئاسة عمرو الجناينى، وتحديداً بمحمد فضل المشرف على المنتخب رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى أصبح المرشح الوحيد، بل ويقترب من تولى المسئولية، وأن فضل جلس مع جلال عقب عودته من الإجازة وانضمامه للجنة الخماسية لتحديد الخطوط الرئيسية لقيادة إيهاب للمنتخب، بعدما أقنع المشرف الجناينى وباقى اللجنة بضرورة الدفع بإيهاب جلال كمدير فنى.

القرار كاد يخرج للنور خلال اليومين الماضيين، بحسب مصادرنا، لكن إصرار إيهاب جلال على عدم دخول أى فرد للجهاز إلا من اختياره، رافضا ضم عصام الحضرى الذى تلقى وعداً بالانضمام لجهاز المنتخب، وطلب الإبقاء على مصطفى كمال مدرباً للحراس، بالإضافة لتمسكه بوجود مساعده الأول حمد إبراهيم وكل أفراد جهازه الفنى دون تدخل، لكنه وافق على الإبقاء على الجهاز الطبى والدكتور محمد أبو العلا ومسئولى الأدوات.

وعلم الخليج 365 أيضاً أن فضل اتفق مع جلال على تأجيل البت لحين عودة الجناينى من رحلة عمل خاصة فى الإمارات ليضع أمام اللجنة تصورجلال .

وكانت الأيام القليلة الماضية قد رفعت أسهم إيهاب جلال، باعتباره لم يقدم أى تجارب مع المنتخبات، بينما باقى الأسماء كلها يوضع أمامها ملاحظات؟!

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المعلم شحاتة الجميع أكد أنه قيمة كبرى للكرة المصرية، وقدم كل جهده فى تجربة يصعب تكرارها، بالإضافة للتفكير فى الاستعانة به مديرا فنيا لاتحاد الكرة .

أما حسام البدرى فإن خلاف جماهير الأهلى عليه والهمهمات التى أحدثتها حين طرح اسمه، بالإضافة لدفع البعض بأنه لم يقدم مع المنتخبات نتائج، أبعده عن الترشيحات.

ما يدور الآن هو المحاولة الأخيرة قبل الإعلان لتوفيق جلال أوضاعه، وبذل محاولة أخيرة معه للدفع بعنصر على الأقل من ترشيح اللجنة الخماسية ضمن جهازه .

وتشير جميع الدلائل إلى أن اللجنة تأمل فى التوافق الكامل والإجماع قبل إعلان إيهاب جلال، صاحب أعلى الفرص، مديرا فنيا للمنتخب الوطنى .