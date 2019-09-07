شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف.. كيف فاز إيهاب جلال مدرب المنتخب بعقد العامين والشروط الـ3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفست بعض المصادر وثيقة الصلة بلجنة إدارة الكرة المصرية، برئاسة عمرو الجناينى، ببعض المؤشرات التى تؤكد جميعها تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى.

وأكدت المصادر القريبة من المشرف على المنتخب والذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمصرى أصبح المرشح الوحيد والأقرب لقيادة الفراعنة، وأن فضل جلس مع جلال عقب عودته من الإجازة وانضمامه للجنة الخماسية لتحديد الخطوط الرئيسية لقيادة إيهاب للمنتخب، بعدما أقنع الجناينى وباقى اللجنة بضرورة الدفع بإيهاب جلال كمدير فنى.

وعلم "سوبر كورة" تفاصيل الاتفاق بين إيهاب جلال ومسئولى الجبلاية، من حيث مدة التعاقد وشروط المدرب الجديد، والتى نسردها لكم فى التقرير التالى..

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