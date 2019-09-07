شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. تحديد موعد دورى القسم الثانى.. ونفاد تذاكر نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

تبذل إدارة النادي الأهلي محاولات مستميته من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد، وذلك قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل.

حدد أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، موعد بدء الموسم الجديد 2019/2020، لمسابقة دورى القسم الثانى.

تلقى النادى الإسماعيلى عرضاً من الترجى التونسى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح الدراويش ومنتخب مصر مقابل 700 ألف دولار قبل غلق باب القيد.

اقترب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة من الإعلان عن تشكيل لجنته استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020.

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رغم الاختلافات الشديدة بين جماهير الكرة فى كل بقاع الأرض، حول سمات ومهارات نجمها المفضل، إلا أنها أجمعت على عشق كل صاحب موهبة حقيقية، سواء كان أوروبى أو أفريقى أو لاتينى أو آسيوى، ولهذا فإن هناك نجوم عندما تتحدث لا تجد متحمسا أو متابعا لها إلا عشاقها وجماهير الأندية التى يلعب لها هؤلاء النجوم، وهناك لاعبين آخرين عندما يتحدثون فإن العالم أجمع يستمع ويستمتع بمشاهدة تلك المواهب الفذة، ومن بين هؤلاء النجوم الذين سطروا تاريخهم بشعبية جارفة فى كل سهل وواد، الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

ما زال ملف المدرب الجديد لـ المنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أُقيل من منصبه على خلفية خروج مصر من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية على طاولة اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

بمجرد أن أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين رينيه فايلر مديرا فنيا جديدا خلفا للاسارتي الذي تمت الإطاحة به بعد الخسارة أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر ومن ثم الخروج من البطولة، وعادت إلى الأذهان ضربات البداية للمدربين الأجانب مع المارد الأحمر خلال العقد الأخير.

رصدت عدسة "سوبر كورة"، تجمع جماهير الزمالك أمام منفذ بيع تذاكر نهائى كأس مصر بين الأبيض و بيراميدز، المتواجد فى مركز شباب الجزيرة .