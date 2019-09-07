شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: نبحث عن راعٍ لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، أن هناك دراسات يعدها مسئولو الجبلاية للبحث عن راعٍ للقسم الثانى خلال الفترة المقبلة.

وعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماعا ظهر اليوم للحديث عن دورى القسم الثانى والثالث وتحديد عدد الفرق المشاركة فى كل قسم.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020 عقب رحيل مجلس الإدارة السابق بتقديم الإستقالة عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.