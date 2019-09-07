شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يضم الأهلي صفقات جديدة فى الصيف بعد ضم 4 لاعبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر يتحدث ملايين الأهلاوية عن صفقات الفريق خلال ميركاتو الصيف الجارى، فرغم أن كثيرين تحدثوا عن إغلاق ملف ميركاتو الصيف فى القلعة الحمراء إلا أن هناك من ذهب إلى أن إدارة النادى ترغب فى ضم لاعب قبل إغلاق باب القيد، وهو ما نلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

س: كم صفقة أبرمها الأهلي الصيف الجارى؟

ج: 4 لاعبين، حيث تعاقد الأهلى مع كل من المالي آليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر، ومحمود متولى من الإسماعيلى، ومحمد مجدى "قفشة" من بيراميدز، بجانب تجديد إعارة رمضان صبحى من هدرسفيلد الإنجليزي.

س: هل يحق للأهلى استبدال لاعبين خلال الفترة المقبلة؟

ج: نعم يحق لكل نادٍ استبدال خمسة لاعبين خلال الفترة الحالية قبل إغلاق باب القيد محلياً، حسب لوائح اتحاد الكرة.

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س: متى ينتهى باب القيد محلياً فى مصر؟

ج: يوم 16 سبتمبر الجارى.

س: هل يتعاقد الأهلي مع لاعبين جدد؟

ج: الأيام الماضية وبعد تعاقد الأهلى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر، تجددت رغبة القلعة الحمراء فى ضم لاعب وتحديداً مهاجم.

س:هل هناك لاعبون مُرشحون لتدعيم هجوم الأهلي حالياً؟

ج: البعض طرح اسم حسام حسن مهاجم سموحة.