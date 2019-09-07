"من الدكة للشارة الدولية".. 7 معلومات عن حكم نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر.

ويستضيف ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في مسابقة نهائي كاس مصر بحضور 20 ألف مشجع.

واختارت لجنة الحكام طاقم حكام روماني بقيادة رادو ماريان بيتريسكو لإدارة المباراة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن حكم لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز:

1- رادو ماريان بيتريسكو هو حكم روماني ولد في بوخارست في الـ12 نوفمبر عام 1982 (36 عاماً).

2- اعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكماً دولياً منذ عام 2012، وجاء اعتماده حكماً دولياً بعدما كان حكمًا رابعاً في العديد من المباريات الدولية.

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3- كانت المباراة بين فريقي ميوفيني وفاسلوي في الدوري الروماني في عام 2007 هي أول مباراة يقودها في الدوري الروماني.

4- أدار صاحب الـ36 عاماً إجمالي 282 مباراة في مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 1200 بطاقة صفراء، و31 بطاقة حمراء.

5- واحتسب الحكم خلال مبارياته الـ282، 69 ركلة جزاء.

6- وقام الحكم الروماني بإدارة 6 مباريات خلال هذا الموسم 2019-2020، أشهر خلالها 17 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وضربتي جزاء.

7- وأخر مباراة أدارها بيتريسكو، كانت في الدوري الروماني بين فريقي ستيوا بوخارست واف سي فيتورول كونستانتا، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة (2-1)، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 5 مرات.