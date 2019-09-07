تحليل .. هل يستعين ديسابر بـ"مفاجأته" للأهلي أمام الزمالك من أجل فوز تاريخي بالكأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يواجه الفرنسي سبستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لبيراميدز، اختباراً ثانياً حقيقياً بمواجهة الزمالك فى الثامنة من مساء غد، الأحد بنهائي بطولة كأس مصر.

ديسابر خاض 5 مباريات مع فريقه، مباراتان أمام إيتوال دى كونغو في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية وسحقه 4-1 وكرر فوزه إياباً بهدف نظيف بالإضافة لفوزه على الأهلي وحرس الحدود وبتروجت بدور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي على الترتيب ببطولة الكأس.

ويسعى المدير الفني الفرنسي لدخول التاريخ مع بيراميدز فى حالة الفوز على الزمالك؛ ليصبح الأخير النادي الوحيد الذى استطاع الفوز ببطولة الكأس في نفس العام الذى شهد ظهوره على الساحة باسمه الجديد.

كيف يلعب ديسابر؟

الفرنسي اعتمد مع بيراميدز نفس فلسفته فى التدوير والاعتماد على خطط متغيرة فى جميع مبارياته سواء 4-1-4-1 التى بدأ بها أمام إيتوال دى كونغو أو 4-2-3-1 أمام الأهلي أو 4-3-3 فى العودة بالكونفيدرالية.

وارتبط تغيير خطة اللعب بتغيرات فى التشكيل، بعد أن دفع بـ20 لاعباً في خمس مباريات، في حراسة المرمي لعب الشناوي ثم المهدي سليمان وفي قلب الدفاع لعب أحمد أيمن منصور وحل بدلاً منه عبد الله بكري ، في وسط الملعب منح الفرنسي الفرصة لمحمد فتحي فى مباراة الأهلي وعمر جابر في مباراة الإياب أمام ايتوال دى كونغو وبتروجت ولعب أحمد توفيق أيضاً في مواجهة بطل الكونغو فيما تناوب إبراهيم حسن وعبد لومالا وإسلام عيسى وأحمد علي وجون أنتوي في مراكز الهجوم فالكل شارك أساسي وجلس على الدكة خلال 5 مباريات.

ديسابر سبق أن فسر هذه الفلسفة فى تصريحات وقال: "التشكيل يعتمد على الخطة التي وضعتها لخوض المباراة، وبالتالى يتم اختيار العناصر الملائمة من اللاعبين التي تنفذ هذه الخطة، هذا هو العامل الأول".

وأضاف: "العامل الثاني يعتمد على مدى استعداد كل لاعب ومقدار ما يبذله من جهد خلال التدريبات والاستعداد للمباريات".

وأنهى "هذه الفلسفة أتت بثمارها، تغيير بعض الوجوه من مباراة لمباراة شيء إيجابي، لأن كل اللاعبين أصبحوا يبذلون أقصى ما لديهم من جهد حتى يتم اختيارهم داخل التشكيل الأساسي".

مفاجأة الأهلي

دفع ديسابر بالأوغندي لومالا عبده صفقة الفريق الجديدة التى غابت عن مباراتي الكونفيدرالية لعدم قيده في مواجهة الأهلي لاستغلال المساحة خلف معلول وبالفعل الدولي الأوغندي صنع هدف فوز فريقه بانطلاقه سريعة.

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لومالا الذي يجيد في جميع مراكز الهجوم اعتمد عليه ديسابر فى مركز الجناح الأيسر بمواجهة الأهلي علي حساب عيسى وهي المباراة الأولى التى لعبها أساسياً والأقوي لبيراميدز خلال حقبة الفرنسي وهو ما يعنى أنه المفاجأة قد تتكرر أمام الزمالك ولكن من منطقة أخرى.

عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك يملك سرعة وذكاء فى الوقوف فى المناطق الدفاعية لتأمين هذه الجبهة، ولكن هذا يفتقده الظهير التونسي الطائر حمدي النقاز، وهو ما قد يدفع ديسابر لتحريك لومالا من الجانب الأيسر إلى الأيمن لاستغلال المساحة.

الظاهرة

تراروي ظاهرة بيراميدز الذي جلبه الشتاء الماضي وكاد يخرج معاراً للفريق بسبب استهدف صفقات إعلامية أثبت مرة أخرى أنه الأجنبي الأفضل التى تتوفق على علي معلول وفرجاني ساسي والصفقة الأكثر نجاحاً وتطوراً مع الفريق الأزرق.

تراروي الذي سجل الموسم الماضي 8 أهداف في 15 مباراة مع بيراميدز فقط ليتضاعف رقمه مع المقاصة (16 هدف في 78 مباراة) استمر في تقديم المساعدة لفريقه سواء بأدواره المتعددة داخل الملعب دفاعاً وهجوماً أو في الزيادة العددية والتسجيل ووجوده كفيل بإرباك الخصوم ومنح فريقه مرونة فى تعديل طريقة اللعب من 4-1-4-1 إلى 4-2-3-1 أو حتى 4-2-2-2 عندما يتقدم في الهجوم.

وشغل تراروي جميع مراكز وسط الملعب مع بيراميدز سواء الوسط الهجومي (رقم 8) أو الجناح الأيمن والأيسر والظهير الأيسر والمهاجم المتأخر فضلاً عن شغله لمركز الوسط المدافع رقم (6) والظهير الأيمن مع إيهاب جلال في المقاصة.

ومع ديسابر سجل تراوري 3 أهدف، ومثل إضافة هائلة لفريقه فى الانطلاقات من الخلف للأمام والزيادة الهجومية، ولعب دور الوسط المهاجم والمهاجم المتأخر والمهاجم الصريح أيضاً.

كالديرون الجديد

ديسابر مع الإسماعيلي صنع المهاجم الكولومبي كالديرون مهاجماً رائعاً ونجماً من أبرز نجوم الدراويش بعد أن سجل 8 أهداف نافس بها على لقب هداف الدوري قبل رحيله إلى السعودية، وهو ما يفعله الآن الفرنسي مع المهاجم الغاني جون أنطوي.

وسجل جون أنطوي 4 أهداف في 4 مباريات لعبها مع فريقه الجديد بصورة أساسية في بداية رائعة لهداف الدوري الأسبق مع الإسماعيلي والهداف التاريخي للأجانب في مصر.

ويبقى بيراميدز الذى فاز، وتعادل مع الزمالك في الدوري في وجود كينو وخربين وأفشة وسيفونتي وبينافينتي منافساً شرساً لحامل اللقب.