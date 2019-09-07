محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر. ويستضيف ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في مسابقة نهائي كاس مصر بحضور 20 ألف مشجع. وأفاد مراسل "يلا كورة" أن لجنة الحكام احتارت طاقم حكام روماني بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المباراة. الجدير بالذكر، أن نادي بيراميدز سبق وطلب من اتحاد الكرة تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة نهائي الكأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الروماني باتريسكو يُدير نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.