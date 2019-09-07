بيراميدز كامل العدد أمام الزمالك في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبتـ- ريهام حمدي:

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة

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خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.

وكان بيراميدز قد تأهل للنهائي الأول في مسيرته بالفوز على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، بينما تأهل الزمالك بالفوز على نظيره الاتحاد بهدف نظيف.

يُذكر أن بيراميدز لا يواجه أي غيابات بصفوفه في قائمته التي تستعد لخوض نهائي الكأس.