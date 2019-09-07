تعرف على مجموعات القسم الثاني والثالث في الموسم الجديد

أوضح .جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، نظام الدوري القسم الثاني والثالث، والمجموعات التي سيتكون بها.
وقال د. جمال محمد علي خلال الاجتماع المنعقد عصر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية: " دوري القسم الثاني 3 مجموعات كل مجموعة
وتابع: " بيما مجموعة الصعيد 4 الاولى والثانية والثالثة 12 فريق والمجموعة الرابعة 13 فرق ومجموعة الجيزة 14 فريق .. القاهرة 15 فريق .. الاسماعيلية 14 فريق ومجموعة كفر الشيخ 15 فريق ومجموعة الدقهلية 15 فريق والشرفية 14 فريق، ومجموعة الاسكندرية 15 فريق".
وأتم: " بينما مجموعة شمال سيناء 7 فرق، ومجموعة مطروح 9 فرق".
وكان د.جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أكد قرار الاتحاد بإلغاء تصفيات الهبوط والصعود في الأقسام الأدنى بالدوري.
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