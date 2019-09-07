اتحاد الكرة: قررنا إلغاء تصفيات الهبوط والصعود في الاقسام الادنى بالدوري

أكد د.جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، قرار الاتحاد بإلغاء تصفيات الهبوط والصعود في الأقسام الأدنى بالدوري.

وأضاف د. جمال محمد علي خلال الاجتماع المنعقد عصر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية: "قررنا الغاء تصفيات الهبوط والصعود في الاقسام الادنى بالدوري".

وتابع: "الصعود والهبوط هيبقى مباشرة الفترة القادمة". في الأقسام الأدنى بالدوري.وأضاف د. جمال محمد علي خلال الاجتماع المنعقد عصر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية: "قررنا الغاء تصفيات الهبوط والصعود في الاقسام الادنى بالدوري".وتابع: "الصعود والهبوط هيبقى مباشرة الفترة القادمة".

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