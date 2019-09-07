رئيس الزمالك يتفقد خيمة الجمعية العمومية

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على تفقد الخيمة التي يقام بها فعاليات الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك بصحبة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس . المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس . وقام منصور بالاطمئنان على سير عملية التصويت والتسجيل على الميزانية والانتخابات التكميلية .

ومن جانبهم أشاد أعضاء النادي المتواجدين بسير عمليه التصويت والتسجيل وتأكيدهم لرئيس الزمالك بالنظام الممتاز في عملية التصويت وتوفير سبل الراحة لهم . والتسجيل على الميزانية والانتخابات التكميلية .ومن جانبهم أشاد أعضاء النادي المتواجدين بسير عمليه التصويت والتسجيل وتأكيدهم لرئيس الزمالك بالنظام الممتاز في عملية التصويت وتوفير سبل الراحة لهم .

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