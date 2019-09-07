محمد الشوربجي يتأهل لنهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش

حقق محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًّا إنجازًا كبيرًا بعد تأهله إلي المباراة النهائية لبطولة الصين الدولية المفتوحة للاسكواش . وتخطي محمد الشوربجي عقبة شقيقه مروان الشوربجي في نصف النهائي بصعوبة بعد انتهاء اللقاء بينهما بثلاثة أشواط مقابل شوط وهي المواجهة التي استمرت ل ٦٤ دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٨-١١ ، ١١-٥ ، ١١-٨ ، ١١-٩ انتهاء اللقاء بينهما بثلاثة أشواط مقابل شوط وهي المواجهة التي استمرت ل ٦٤ دقيقة .وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٨-١١ ، ١١-٥ ، ١١-٨ ، ١١-٩

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