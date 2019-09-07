جدو: الجونة سيحارب على 102 نقطة في الدوري

أكد محمد ناجي «جدو»، مهاجم نادي الجونة، أن فريقه " سيحارب على ١٠٢ نقطة هي مجموع النقاط المتاحة أمامه في دوري الموسم المقبل، وقال :لدينا هدف بتحقيق مركز متقدم". مجموع النقاط المتاحة أمامه في دوري الموسم المقبل، وقال :لدينا هدف بتحقيق مركز متقدم". ورحب جدو بأندية المقاصة وأسوان وحرس الحدود المشاركين في النسخة الأولى لدورة الجونة التحضيرية للموسم الجديد.

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