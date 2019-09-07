فيديو.. نيبوشا: الجونة يلعب بروح الفوز

تحدث الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني لنادي الجونة، عن تنظيم واستضافة النسخة الأولى من دورة الجونة الرباعية التحضيرية للموسم الجديد.
وقال نيبوشا :"أعتقد أنها فكرة عظيمة، وفرصة جيدة لنا وللفرق الأخرى لاتخاذ بعض القرارات الفنية ولنرى أين نحن الآن".
وعن مواجهة الافتتاح أمام المقاصة قال المدرب الصربي:"بالنسبة
واختتم نيبوشا:"هناك أشياء كثيرة في نادينا تحدث للمرة الأولى، ولكن خلال شهرين قضيتهما في هذا النادي، نحن نتقدم كل يوم.. أرى من حولي الكثير من الأشخاص الجادين، وكذلك أصحاب الطموحات، وأشعر بأننا نتقدم سويا سواء في غرفة تبديل الملابس أو في الملعب أو مع اللاعبين وهدفنا يخصنا ونعرفه، وسنحتفظ به بيننا داخل غرفة تبديل الملابس".
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