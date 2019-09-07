وادي دجلة يقيم حفلًا بمناسبة افتتاح فرعه السادس

يحتفل نادي وادي دجلة، مساء اليوم السبت، بافتتاح سادس فرع له داخل مصر بمحافظة الإسكندرية.

وينظم مجلس إدارة النادي برئاسة طارق راشد حفلا غنائيا كبيرا يحييه الفنان محمد حماقي في حضور عدد من أبرز نجوم بمحافظة الإسكندرية.وينظم مجلس إدارة النادي برئاسة طارق راشد حفلا غنائيا كبيرا يحييه الفنان محمد حماقي في حضور عدد من أبرز نجوم الرياضة في مصر.

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