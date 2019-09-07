السرتي وجنى شيحا بطلان لبطولة سي أي بي للاسكواش

انتهت مساء أمس فاعليات أو بطولة من سلسلة بطولات سي أي بي والتي ينظمها الإتحاد المصري للأسكواش بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى.

شارك 24 لاعبا ببطولة الرجال و 24 لاعبة ببطولة السيدات وأقيمت فاعليات البطولة علي ملاعب نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة خلال الفترة من 2019/9/2 وحتى 2019/9/6 ووصل للمباراة النهائية لبطولة السيدات اللاعبة / جني شيحة واللاعبة سنا محمود ووصل للمباراة

النهائية لبطولة الرجال اللاعب / مصطفي السرتي واللاعب / خالد محمد لبيب.

أسفرت نتائج المباريات عن التالي:-

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فوز اللاعبة / جنى شيحة علي اللاعبة / سنا محمود 3/0 بنتيجة أشواط 11/8 – 11/6 / 11/8 في 29 دقيقة

فوز اللاعب / مصطفى السرتي علي اللاعب / خالد محمد لبيب 3/0 بنتيجة

أشواط 11/2 – 12/10 – 11/7 في 30 دقيقة .

وفور انتهاء لقاءات المباريات النهائية أقيم حفل توزيع الجوائز علي اللاعبين و اللاعبات بحضور الدكتور / أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس و المهندس حاتم الناقة / نائب رئيس نادي الشمس و المهندس / أشرف قناوي نائب رئيس الإتحاد المصري للأسكواش و المهندسة / آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للأسكواش و المحاسب / سيد القماش المدير التنفيذي للإتحاد وتم تسليم الجوائز وإلتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين واللاعبات.