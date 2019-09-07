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السرتي وجنى شيحا بطلان لبطولة سي أي بي للاسكواش

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انتهت مساء أمس فاعليات أو بطولة من سلسلة بطولات سي أي بي والتي ينظمها الإتحاد المصري للأسكواش بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى.

شارك 24 لاعبا ببطولة الرجال و 24 لاعبة ببطولة السيدات وأقيمت فاعليات البطولة علي ملاعب نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة خلال الفترة من 2019/9/2 وحتى 2019/9/6 ووصل للمباراة النهائية لبطولة السيدات اللاعبة / جني شيحة واللاعبة سنا محمود ووصل للمباراة

النهائية لبطولة الرجال اللاعب / مصطفي السرتي واللاعب / خالد محمد لبيب.

أسفرت نتائج المباريات عن التالي:-

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فوز اللاعبة / جنى شيحة علي اللاعبة / سنا محمود 3/0 بنتيجة أشواط 11/8 – 11/6 / 11/8 في 29 دقيقة 

فوز اللاعب / مصطفى السرتي علي اللاعب / خالد محمد لبيب 3/0 بنتيجة

أشواط 11/2 – 12/10 – 11/7 في 30 دقيقة .

وفور انتهاء لقاءات المباريات النهائية أقيم حفل توزيع الجوائز علي اللاعبين و اللاعبات بحضور الدكتور / أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس و المهندس حاتم الناقة / نائب رئيس نادي الشمس و المهندس / أشرف قناوي نائب رئيس الإتحاد المصري للأسكواش و المهندسة / آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للأسكواش و المحاسب / سيد القماش المدير التنفيذي للإتحاد وتم تسليم الجوائز وإلتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين واللاعبات.

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