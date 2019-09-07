الويلي والطيب إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش

نجحت اللاعبتان رنيم الوليلي المصنفة الأولي علي العالم ونور الطيب في حسم بطاقتي التأهل للمباراة النهائية لبطولة الصين الدولية المفتوحة للاسكواش .
وحققت الوليلي حاملة اللقب الفوز علي هانيا الحمامي
وفي ذات الإطار حققت نور الطيب فوزًا حاسمًا علي نوران جوهر في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط دون رد في اللقاء الذي استمر لـ ٢٨ دقيقة .
وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: ١١-٦ ، ١١-٥ . ١١-٨ .
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