أسد الباسك يهزم ثنائي ريال مدريد في قائمة أسرع 10 لاعبين في الليجا

يُعرف الدولي الأسباني “إينياكي ويليامز” بسرعته وبقدرته على المراوغة، ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نراه يتصدر ترتيب أسرع لاعب في الدوري الإسباني في الجولات الافتتاحية من موسم 2020/2019، مسجلاً سرعة تبلغ 34.37 كم / ساعة.

أسد إقليم الباسك حقق رقمًا قياسيًا في الميركاتو الصيفي حين جددت إدارة أثلتيك بلباو عقده لمدة 9 سنوات قادمة، وهي أطول مدة ممكن لأي عقد من العقود الاحترافية في الوقت الراهن بالدوريات الخمس الكبرى.

وتمكن اللاعب في المباريات الماضية من تحطيم الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة المتتالية في الدوري الإسباني، حيث شارك في 122 مباراة تواليًا منذ 20 أبريل 2016، بعد تعافيه من الإصابة.

البالغ من العمر 25 عامًا هو واحد من اثنين فقط من اللاعبين، الذي تصل سرعته القصوى إلى أكثر من 34 كم / ساعة، وينضم إليه مهاجم أوساسونا «تشيمي أفيلا» الذي تصل سرعته إلى 34.01 كم / ساعة.

وحقق الظهير الأيسر المنضم حديثًا إلي ريال مدريد، فيرلاند ميندي، سرعة قصوى وصلت إلي 33.90 كم / ساعة في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، وكانت أبرز لقطة أوضحت تلك النسبة، حين قطع الكرة من أمام المهاجم النيجيري لنادي فياريال “شيكويزي” في إحدى الهجمات المرتدة.

يأتي مدافع نادي ليجانس «رودريجو تارين» في المركز الرابع بسرعة قصوى تبلغ 33.73 كم / ساعة، بينما جاء جاريث بايل في المركز الخامس بسرعة 33.60 كم / ساعة. حيث يتطلع النجم الويلزي إلى العودة لأفضل حالاته هذا الموسم بعد فشله في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف.

بالانتقال إلى العشرة الأوائل، حقق سيرجيو ريجيلون الظهير الأيسر لريال مدريد المعار إلي إشبيلية سرعة قصوى بلغت 33.53 كم / ساعة، مما دفعه إلي أمام أكثر الأسماء إثارة للدهشة في القائمة، دييجو كوستا، اشتهر كوستا بكونه مهاجمًا وحشيًا، لكنه حقق سرعة قصوى بلغت 33.46 كم / ساعة، ليكون أسرع لاعب في أتلتيكو مدريد هذا الموسم حتى الآن.

ويأتي المغربي يوسف النصيري في المركز الثامن، وهو ثاني لاعب من نادي ليجانيس في القائمة، حيث وصل إلى سرعة تبلغ 33.23 كم / ساعة ليحتل مكانه أمام زميل إينياكي ويليامز في فريق أتلتيك بيلباو، أوسكار دي ماركوس صاحب المركز التاسع بسرعة وصلت إلي 33.11 كم / ساعة. لاعب آخر من أتليتيكو في القائمة، هذه المرة الشاب البرتغالي جواو فيليكس الذي جاء في المركز العاشر، تبلغ سرعته القصوى 32.94 كم / ساعة. المراهق الذي يُعتبر واحداً من ألمع نجوم أوروبا القادمين.

ولكن على الرغم من السرعة المثيرة للإعجاب التي حققها نجوم اللاليجا هذا الموسم حتى الآن، لم ينجح أي لاعب في الوصول إلى السرعة البالغة 34.5 كم / ساعة التي وصل إليها الهولندي «فيرجيل فان دايك» في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد برشلونة.

ترتيب أسرع 5 لاعبين في الليجا 2020/2019