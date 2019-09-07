- 1/2
- 2/2
تكبد بطل الدوري المصري “الأهلي” المزيد من الخسائر المالية هذا الصيف، حين قام بتحويل مبلغ 350 ألف يورو إلى الحساب البنكي الخاص بالمدرب المُقَال “مارتن لاسارتي” في صورة قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد ومستحقات متأخرة.
وأخفق الأهلي في معاقبة لاسارتي على الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، بتغاضيه عن وضع بند في العقد يسمح له بحرمان المدرب من جزء من مستحقاته في حال الفشل في التقدم إلى أدوار معينة بالبطولات المشارك فيها الفريق.
وترك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، أكثر من لاعب يرحل عن صفوفه بعد أن ضمه بملايين الجنيهات في السنوات الماضية، وأبرزهم لاعب الوسط “هشام محمد” القادم بـ 9 مليون جنيه من مصر المقاصة في صيف 2017، حيث غادر القلعة الحمراء بالمجان إلى الاتحاد السكندري بعد موافقة مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” على فسخ تعاقده بالتراضي منتصف الشهر الماضي.
ناهيك عن ملايين الدولارات التي كان سيجنيها الفريق لو تمكن من عبور عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ولعب الإقصاء القاري الدور الأبرز في إقالة مدرب ريال سوسيداد الأسبق “مارتن لاسارتي” بقرار بالإجماع من مجلس إدارة الأهلي بقيادة الرئيس “محمود الخطيب”.
وحصل مارتن لاسارتي على جزء من مبلغ 350 ألف يورو، ما يُعادل ستة ملايين و500 ألف جنيه مصري، قبل أن يتم تحويل الجزء المتبقي من قيمة الشرط الجزائي إلى حساب بنكي أجنبي خاص بالمدرب.
وحرصت إدار الأهلي على عدم إدراج بند جزائي في عقد المدير الفني الجديد “رينيه فايلر” الذي عُين الأسبوع الماضي بعقد مدته سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة إضافية، على أن يتلقى مبلغ 2.2 مليون يورو خلال تلك الفترة القصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يُكبد الأهلي المزيد من الخسائر المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.