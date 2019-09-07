صامويل إيتو يلتحق بتوريس وفان بيرسي في عام اعتزال رؤوس الحربة!

التحق النجم الكاميروني “صامويل إيتو” بعدد من رؤوس الحربة المشاهير ممَن أعلنوا اعتزالهم النهائي لكرة القدم هذا العام، وعلى رأسهم الإسباني “فرناندو توريس” والهولندي “روبن فان بيرسي”.

وكتب إيتو رسالة وداعية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستاجرام، قال فيها “هذه النهاية، نحو تحد جديد. شكرًا لكم جميعًا، أحبكم كثيرًا”.

وعاش اللاعب تجربته الأخيرة مع المستديرة في دوري نجوم قطر رفقة نادي قطر القطري بعد انتهاء رحلته الاحترافية القصيرة في الدوري التركي الممتاز.

ويُعد صامويل إيتو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يتمكن من التتويج بالثلاثية التاريخية مع ناديين مختلفين في موسمين متتاليين.

وتُوج إيتو بثلاثية الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2009، وكرر نفس الإنجاز في العام التالي 2010 بعد انضمامه لصفوف الإنتر الإيطالي.

ولا يزال صاحب الـ 38 يتربع على عرش أفضل هداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 18 هدفًا سجلهم في نسخ 2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010.

كما قاد منتخب الكاميرون لتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 2000، عندما تغلب الأسود على المنتخب الإسباني بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

فان بيرسي يفتتحها

كان الهولندي صاحب لقب الكوبرا “روبن فان بيرسي” أول مهاجم – رأس حربة – يُعلن اعتزاله للمستديرة في صيف 2019، في المباراة الأخيرة لفريقه “فينورد روتردام” بمسابقة الدوري الهولندي يوم 12 مايو الماضي.

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واسدل “روبينهود” الستار على مسيرة مليئة بالإصابات منذ رحيله عن فينورد عام 2005، على أساس أن يكون خليفة الأسطورة دينيس بيركامب في آرسنال.

وتبقى أبرز لحظة في مسيرة فان بيرسي خلال تواجده الطويل في بلاد الإنجليز، عندما قاد مانشستر يونايتد لتحقيق لقب البريميرليج موسم 2013/2012 بعد انضمامه لصفوف الفريق من آرسنال في صفقة كلفت خزينة الشياطين الحمر 24 مليون جنيه إسترليني.

وجاء من بعد فان بيرسي، الدولي الإنجليزي السابق صاحب الطول الفارع “بيتر كراوتش”، الذي مَثل عدد هائل من الأندية الإنجليزية خلال مشواره الطويل، أمثال ساوثامبتون وبورتسموث وليفربول وستوك سيتي وسندرلاند.

وتبع بيتر كراوتش، النجم الأوروجوياني “دييجو فورلان” مهاجم مانشستر يونايتد وإنتر ميلانو الأسبق، وأحد أساطير ناديي فياريال وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، والملقب بأفضل لاعب في كأس العالم 2006 مع منتخب أوروجواي.

وانضم لفان بيرسي وكراوتش وفورلان بعد أيام قليلة، مهاجم تشارلتون أثلتيك وسندرلاند وأستون فيلا وتوتنهام الأسبق “دارين بينت” صاحب لقب أغلى لاعب في تاريخ أستون فيلا، لعدم قدرته على إيجاد فريق جديد بعد رحيله عن ديربي كاونتي.

وفي نفس التوقيت أعلن أسطورة نادي كييفو فيورنا الإيطالي “سيرجيو بيليسير” اعتزاله النهائي، بعد أن دافع عن ألوان كييفو لمدة 17 سنة متتالية.

وقبل مباراة ساجان توسو أمام فيسل كوبي في الدوري الياباني الممتاز ببداية شهر أغسطس الماضي، أعلن حامل لقب كأس أمم أوروبا 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا “فرناندو توريس” بأن تلك المباراة ستكون هي الأخيرة له في عالم كرة القدم، إلا أن النهاية كانت سيئة حيث خسر ساجان توسو بستة أهداف لهدف على ملعبه.

واعتزل عدد من اللاعبين الأخرين مثل الهولندي الطائر “آرين روبن” والظهير الفرنسي “باتريس إيفرا” وظهير إنجلترا في أولمبياد لندن 2012 “ميكا ريتشاردز” وجناح ليفربول وتشيلسي وآرسنال السابق “يوسي بن عيون” وأسطورة حراسة تشيلسي “بيتر تشيك” ومدافع يوفنتوس “بارزالي” ومايسترو برشلونة والسد “تشافي هيرنانديز” ومدافع البرازيل ونادي روما “جوان” ومدافع مانشستر يونايتد ومنتخب جمهورية آيرلندا “جون آوشيه” ومدافع نيوكاسل “ماتيو تايلور”.